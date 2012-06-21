Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У конкурсі «Підприємство лідер на ринку праці Вінниччини» цього року взяли участь 26 суб’єктів господарської діяльності. Кращих визначали за критеріями розміру заробітної плати та своєчасністю її виплати, трудових відносин, створення нових робочих місць, умовами праці тощо. Також враховувалися співвідношення чоловіків і жінок на відповідальних посадах та соціальна активність роботодавців. Підприємства й організації, які подали заявки, були розділені на 6 груп за кількістю працівників: від менше сто до понад однієї тисячі.
У своїх вагових категоріях переможцями стали підприємства «Вернигородоцьке», «Крижопільський елеватор», Медичний реабілітаційний центр МВС «Південний Буг», «Козятинський м’ясокомбінат», «Барський машинобудівний завод», «Вінницький олійножировий комбінат».
Конкурс проводиться задля розвитку соціального діалогу, зростання ефективності роботи, поширення досвіду кращих та підвищення їх іміджу. Під час відзначення кращих Почесними грамотами обласної ради та облдержадміністрації зазначалося, що обласна влада і надалі буде всебічно сприяти та допомагати розвитку підприємств.