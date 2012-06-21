Він реалізовується у рамках конкурсу «Християнська етика як засіб виховання моральних цінностей» за підтримки Вінницької обласної громадської організації «Вінницька асоціація медиків». Мета проекту – показати необхідність виховання підростаючого покоління на християнських цінностях, засадах взаємодопомоги, розуміння та любові. «Ми хочемо нагадати громаді, що всебічний розвиток особистості та переоцінка цінностей у бік духовності – це те, що сьогодні потребує українське суспільство», – зазначила голова обласної громадської організації «Вінницька асоціація медиків» Руслана Харковенко. Зі слів президента громадської організації «Мир Дому Вашому» Віктора Матвеєва, діти та молодь повинні чітко розуміти, що поряд зі світом гаджетів та інтернету є ще світ духовності, який визначає людину як особистість та гідного громадянина своєї держави. У рамках реалізації в області освітнього проекту «Свічадо» буде проведено конкурсний відбір вчителів та волонтерів для подальшого вивчення навчального курсу «Християнська етика», який потім вони зможуть викладати у закладах освіти.
Коментарі (0)
Написати коментар
Архів публікацій
-
президент україни
-
Урядовий портал
-
УКРІНФОРМ
-
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
-
урядова гаряча лінія 1545
-
ДЕРЖБЮДЖЕТ 2019
-
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ПОРТАЛ