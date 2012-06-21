Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
До кінця нинішнього року в 11 вінницьких громадах збудують сучасні багатофункціональні спортивні майданчики. Зроблять це коштом держави та місцевих бюджетів на умовах співфінансування: на область виділена цільова субвенція у сумі 7,4 мільйона гривень.
За словами заступника голови Вінницької облдержадміністрації Олександра Крученюка, частина передбачених фінансових ресурсів вже надійшла, а більшість відповідних громад провели тендерні процедури за системою «Prozoro». Тож найближчим часом у громадах розпочнуть будувати спортивні багатофункціональні майданчики.