Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
На вересень цього року у місті Вінниці заплановано відкриття заводу з виробництва холодильного обладнання «UBCgroup». Протягом двох років на підприємстві буде створено понад 2,5 тисячі робочих місць.Загалом область активно залучає інвестиції та створює нові виробництва.
Як повідомив голова облдержадміністрації Валерій Коровій, наразі у місті Гнівань Тиврівського району вибирається майданчик для реалізації ще одного важливого проекту на 600 мільйонів доларів. Тут буде створено одна тисяча робочих місць. Працівники підприємства отримають роботу з повним соціальним пакетом. «А наприкінці серпня буде пуск біогазового комплексу біля міста Ладижин. Це дасть можливість розпочати другу чергу виробництва Миронівського комбінату хлібопродуктів. Відтак обсяги виробництва зростуть вдвічі, при мінімальному навантажені на екологію. До того ж, буде створено додатково три тисячі робочих місць», – зазначив керівник області.