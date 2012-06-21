Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
На території Вінницької ОТГ планують збудувати сучасний спортивний комплекс ангарного типу площею понад 10 тисяч квадратних метрів. Про це повідомив начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Сергій Чернявський. Наразі виготовлена проєктна пропозиція.
Принагідно зауважимо, що Вінниця не має палацу спорту. Команди чоловіків та жінок, які змагають у вищих дивізіонах країни з ігрових видів спорту, змушені орендувати спортзали у вишах міста, щоб приймати команди-суперників. Загалом є потреба розвивати спортивну інфраструктуру, адже зростає зацікавленість краян займатися фізкультурою і спортом.
Створення спортивного комплексу аграрного типу дає можливість зменшити затрати на будівництво та термін його зведення. Він міститиме майданчик для тренувань та змагань з волейболу, гандболу, міні-футболу, баскетболу та греко-римської боротьби. А також плавальний басейн завдовжки 50 метрів, критий тенісний корт та тренувальні зали загального призначення. Передбачені місця для глядачів.