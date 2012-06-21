Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Кількість абітурієнтів в області, які склали зовнішнє незалежне оцінювання на 199 балів, значно зросла у порівнянні з минулим роком. А 7 вступників склали ЗНО на 200 балів.
Спостерігається тенденція до збільшення рівня конкуренції серед вступників.
«Протягом двох останніх років у Вінниці кількість вступників до вищих навчальних закладів перевищує кількість випускників, що свідчить про підвищення рівня конкуренції серед абітурієнтів. Це також пов’язано з появою на Вінниччині Донецького національного університету імені Василя Стуса.
Загалом, останнім часом кількість абітурієнтів значно збільшилась. Якщо говорити про коледжі і технікуми, то кількість вступників залишається на минулорічному рівні», – зазначив виконуючий обов’язки директора департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації Володимир Буняк.
З його слів, з урахуванням статистики попередніх років, в області зберігається така тенденція: 16-18% тих осіб, які можуть вступити до вищих навчальних закладів на бюджетну форму навчання, обирають навчання на контрактній основі, що свідчить про остаточну їх визначеність щодо професії. Найбільшим попитом у вступників користуються стоматологія, фармацевтична галузь, право, готельно-ресторанна справа та кібернетика.