Міністр соціальної політики Марина Лазебна нагадала: щороку напередодні травневих свят понад 1 мільйон ветеранів і жертв нацистських переслідувань отримують щорічну одноразову грошову допомогу до 5 травня. У 2020 році розмір такої допомоги становитиме від 900 до 4120 гривень, залежно від категорії.
Про це міністр повідомила на брифінгу за підсумками засідання уряду 29 квітня.
Так, ветерани війни 1 групи інвалідності отримають 4120 гривень, 2 групи – 3640 гривень, 3 групи – 3160 гривень. Учасники бойових дій – 1390 гривень. Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4120 гривень. Члени сімей загиблих, дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини або чоловіки померлих учасників бойових дій, учасники війни, визнані за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин – 900 гривень.
За словами міністра, кошти на ці виплати вже повністю перераховано органам соціального захисту населення в регіонах в сумі 1,3 мільярда гривень. І, станом на 28 квітня, 843 тисячі пенсіонерів вже отримали ці виплати. Марина Лазебна також висловила сподівання, що впродовж найближчих двох тижнів виплати отримають усі, хто має на це право.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»