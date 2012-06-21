В інформаційно-виставковому центрі «Бузок» у Харківському національному театрі опери та балету імені М. Лисенка відбувається неординарний захід. Тут відкрили виставку вишитих картин «Мелодія кольору», де зібрано шедеври рукодільного мистецтва найкращих дизайнів у різних техніках. Тут і вишивка бісером, і картини зі стрічок, і класичні полотна, вишиті нитками.
Як стверджують організатори заходу, вишивання картин знов у тренді. І це стало захопленням багатьох майстринь і навіть дітей, які завдяки вишиванню вдосконалюють дрібну моторику.
«Неймовірна різноманітність технік — вишивка хрестиком, бісером, стрічками, лонгстіч, декоративні шви — дасть змогу кожному знайти для себе щось нове і цікаве», — розповідають організатори.
Нинішня виставка, за їхніми словами, — не лише демонстрація унікальних технік і майстерності авторів, а й зразок для наслідування початківцям у цьому виді мистецтва. А ще це незвичайний подарунок до весняного свята українського жіноцтва. Тому й час для виставки обрали саме напередодні 8 березня.