Перше засідання міського мама-клубу відбулося в Золотоноші на Черкащині. Мами нинішні й майбутні в затишному приміщенні місцевого центру соціальної допомоги зустрілися з досвідченим педіатром Оленою Луганською. На численні запитання жінок лікарка відповідала детально й вичерпно.
У планах клубу, розповіла його організаторка психолог Ольга Котюн, — зустрічі з різними фахівцями галузі охорони здоров’я, педагогами, цікавими людьми. Учасниками клубу, до речі, можуть бути не тільки мами, а й тати, дідусі, бабусі — всі, хто виховує дітей. На вогник мама-клубу можна завітати всією сім’єю. Навіть якщо нікуди подіти малечу, її тут доглянуть. Розширити коло знайомств, зробити життя мам багатограннішим — таку мету поставив перед собою клуб і наполегливо йде до неї.