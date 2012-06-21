Оксана ГОЛОВКО,

«Урядовий кур’єр»

Чергові вибори до місцевих рад, які мають відбутися 25 жовтня, завершують реформу місцевого самоврядування і територіальної організації влади. Тож маємо змогу не лише реально оцінити дії тих, кому ми довірили управління життям громад міст, селищ, сіл на минулих виборах, а й певною мірою зазирнути за обрій –– віддати свій голос за нових менеджерів, котрих цього вже недалекого осіннього дня ми як спільнота наймемо на службу конкретній громаді і зобов’яжемося утримувати своїм коштом, сплачуючи податки до бюджету.

Тож влучна приказка нашого народу «Бачили очі, що купували» нині стає знов актуальною, і щиро хочеться, щоб після цих кардинально важливих для країни перегонів ми, як мовиться, вкотре не кусали власні лікті: як і кого оберемо –– так і житимемо найближчі п’ять років.

Універсальних порад тут немає. Проте не зайве завважити, що управлінська робота в публічному секторі на нашому континенті та й у світі загалом оцінюється за певними критеріями, на які варто звернути увагу.

Днями на Волині в тамтешньому Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для публічної влади за сприяння Програми РЄ «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» онлайн навчали сучасного лідерства та розвитку лідерських навичок. Організатори слушно скористалися універсальною тренінговою програмою Центру експертизи реформ місцевого самоврядування Ради Європи. Зазначимо, що Академія лідерства працює в Україні з 2011 року, в ній взяли участь майже пів тисячі представників вітчизняного місцевого самоврядування.

За словами керівника департаменту доброго врядування РЄ Даніеля Попеску, вона практично орієнтована, вчить керівників територіальних громад оптимізувати людські та фінансові ресурси, щоб упоратися з обсягом повноважень, який зростає, забезпечити громадян послугами високої якості, створити громади, де люди хотіли б жити і працювати тепер і в майбутньому.

Зрозуміліше і не скажеш. Тож під час цього навчання його учасників докладно знайомили з новітніми інструментами муніципального управління і найкращими практиками місцевого самоврядування.

Говорили і про авторитет, повагу лідера, довіру до нього і його вміння гуртувати команду однодумців заради досягнення стратегічних цілей розвитку своєї громади, навички і чесноти, на які чекають виборці від людей, що претендують на виборну посаду.

Важливо, щоб лідери мали здатність до самоаналізу, вміли налагоджувати взаємодію і конструктивні відносини у стінах ради та поза ними, дотримувалися в діяльності 12 основоположних принципів європейського доброго врядування. Бо хоч лідерство –– це власний вибір, без великої роботи над собою він може завершитися пшиком: критикою і людським осудом, відповідальністю перед законом за корупційні діяння, негідну поведінку тощо.

Ще один висновок із почутого на заході: лідерства можна і треба навчатися. Тут доречно процитувати дипломантів Академії лідерства попередніх років.

Євген Стукало, Маяківський сільський голова з Донеччини: «Завдяки академії навчився врегульовувати складні конфліктні ситуації».

Марина Архирій, перша заступниця Красносільської голови ОТГ, Одещина: «Докладно вивчила основи доброго демократичного врядування і застосувала його у своїй громаді».

Володимир Плетюк, Шумський міський голова ОТГ, Тернопілля: «Після навчання звернув більше уваги на розвиток лідерського потенціалу колег, став більше спілкуватися із громадою задля кращого використання наших можливостей».