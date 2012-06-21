Микола ШОТ,
«Урядовий кур'єр»
Львів став другим після Києва містом, де розпочав роботу мотопатруль. На патрулювання вулиць міста Лева він уперше вийшов минулої суботи. Щодня службу нестимуть дев’ять екіпажів. Вони з’являтимуться там, де зафіксують порушення правила дорожнього руху, або там, де виникнуть екстрені ситуації, скажімо, пожежі, замінування, вибухи чи ж інші випадки такого штибу. Якщо буде необхідно, то супроводжуватимуть і колони.
Мотопатрулі, крім складання іспитів з керування мотоциклами, пройшли також курс навчання з домедичної медицини. Потурбувалися й про оснащення екіпажів відповідним обладнанням, що потрібне для якісного виконання службових обов’язків.