Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Весна — час, коли треба подбати й про озеленення. У Львові мають намір висадити 432 дерева. У кожному районі міста з’явиться майже однакова кількість молодих дерев. Вони вже приймаються у житловому мікрорайоні Рясне-2, на вулиці Замарстинівській.
За інформацією пресслужби Львівської міської ради, на вулицях міста Лева висаджують клени, дуби, липи, горобину, ті види, які для міської екосистеми є особливо сприятливі. З декоративних дерев увагу звернули на сакуру. В управлінні екології зауважують, що не женуться за рекордами, а прагнуть висадити якісно деревця, аби й через десятиліття вони були живі та здорові.