Квоти на безмитне ввезення окремих видів української аграрної продукції на ринок Європейського Союзу будуть рости в середньому на 10% в рік протягом 5 років.
Про це заявила заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, говориться у повідомленні міністерства.
Квоти на безмитне ввезення окремих видів української аграрної продукції на ринок Європейського Союзу будуть рости в середньому на 10% в рік протягом п’яти років.
Про це заявила заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, йдеться у повідомленні міністерства.
Вона нагадала, що з 1 жовтня 2017 року почали діяти додаткові квоти щодо п’яти позицій українських агротоварів: мед, виноградний сік, ячмінна крупа та борошно, обробленні томати, овес. З 1 січня 2018 року також почнуть діяти додаткові преференції на пшеницю, кукурудзу та ячмінь. Також Трофімцев відмітила, що паралельно із цим було планово збільшено тарифні квоти для 18 українських аграрних товарів.
«Ці позиції збільшуватимуться одноразово протягом п’яти років, у середньому на 10% в рік. Наприклад, в 2016 році розмір квоти на українське м'ясо птиці складав 16 тисяч тонн, а в 2017 році він зріс до 16,8 тисячі тонн, в 2018 році розмір тарифної квоти буде вже на рівні 17,6 тисячі тонн», — відмітила Трофімцева.