Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Шість професійно-технічних закладів міста Суми взяли участь у ярмарку професій, що відбувся в одному із торговельних закладів обласного центру і став другим у нинішньому році.
За словами директора Сумського міського центру зайнятості Миколи Кухтика, майже триста старшокласників міста та Сумського району мали змогу ознайомитися із десятками спеціальностей, які сьогодні особливо затребувані на ринку праці. Окрім робітничих, це перукарі, кулінари, дизайнери, кондитери, манікюрниці, бармени та інші. Представники навчальних закладів провели для відвідувачів низку майстер-класів.
Подібні ярмарки в Сумах стали традиційними і допомагають випускникам обрати професію, яка дозволить їм впевнено почуватися на ринку праці, завжди мати роботу і відповідні заробітки.