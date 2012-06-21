Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Водії великотоннажних вантажних автомобілів, які працюють на Єристівському гірничозбагачувальному комбінаті, що розташований біля міста Горішні Плавні Полтавської області, стурбовані через намір керівництва їхнього виробництва автоматизувати процес перевезення залізної руди. Причому подія, що так нажахала водіїв та їхні сім’ї, має статися вже наприкінці нинішнього року, коли перші величезні вантажівки від японського виробника, здатні одночасно перевозити понад 200 тонн сипучого вантажу, переведуть на режим самокерування через систему GPS-зв’язку. Люди бояться втратити роботу, хоча адміністрація комбінату й запевняє, що автоматизовувати «Gaterpillar» будуть поступово й не для того, щоб скоротити якомога більше працівників, а навпаки, для вдосконалення їхніх професійних навичок.
За словами генерального директора ГЗК Крістофера Соціо, водіїв просто навчать працювати по-новому. Відповідно вони отримають нові вміння й можливості, а про скорочення на комбінаті взагалі не йдеться.
Після того, як роботизація чи автоматизація перевезення руди на Єристівському комбінаті буде доведена до досконалості, практику перенесуть і на Полтавський ГЗК, де значно більше машин різних марок і кар’єр, з якого черпають руду.