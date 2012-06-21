Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»

Якщо досі більшість громадян не розуміли, як працює економіка держави і яким чином усі її функції залежать одна від одної, у них випала нагода засвоїти цей гіркий урок в умовах карантину на власному досвіді. Коли економічна діяльність майже повністю зупинилася. А це вплинуло на розмір заробітної плати, ринок праці, споживання, продажі, послуги, виробництво та інвестиції.

Криза, спричинена коронавірусною інфекцією COVID-19, стала шоком для світової економіки та економіки ЄС. Вона несе надзвичайно серйозні соціально-економічні наслідки. У Брюсселі прогнозують, що цього року економіка ЄС зазнає рецесії значних масштабів. Про це йдеться в економічному прогнозі Єврокомісії, результати якого оприлюднив віцепрезидент ЄК Валдіс Домбровскіс. У ньому йдеться, що економіка ЄС скоротиться на 7,5% у 2020 році, проте зросте майже на 6% у 2021 році.

Єврокомісія наголошує, що шок для економіки ЄС симетричний, оскільки пандемія вразила всі держави-члени. Але падіння виробництва в 2020 році і показники зростання у 2021 році різнитимуться від країни до країни. Економічне відновлення кожної держави-члена залежатиме не лише від масштабів поширення пандемії на її території, а й від структури її економіки та спроможності реагувати на стабілізаційну політику. Враховуючи взаємозалежність економік країн-членів ЄС, динаміка відновлення в кожній з них також вплине на темпи відновлення інших держав.

«Європа переживає економічний шок, який не має аналогів від часів Великої депресії», — сказав Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні. За його словами, стрімкість спаду й ефективність відновлення будуть нерівномірними, бо вони обумовлюються темпами скасування обмежувальних заходів і фінансовими ресурсами кожної країни. Єврокомісар також заявив, що до кінця 2021 року економіка ЄС не компенсує всіх збитків, «інвестування зупиниться, а ринок праці відновиться не повністю».

Хоча нові адаптовані робочі графіки, відшкодування заробітної плати й підтримка бізнесу на деякий час зупинять скорочення робочих місць, все-таки пандемія коронавірусу матиме серйозний вплив на ринок праці. Прогнозується, що в ЄС середній рівень безробіття зросте з 6,7% у 2019 році до 9% у 2020 році, а потім впаде до 8% у 2021 році. У деяких державах-членах рівень безробіття може сягнути 20%. Особливо вразливі ті економіки, де значна частка працівників перебувають на короткострокових контрактах, і ті, де велику кількість робочих місць забезпечує туризм. Молоді, яка в ці роки поповнюватиме ринок робочої сили, буде складно знайти свою першу роботу.

Очікується також, що споживчі ціни цього року істотно знизяться через падіння попиту й стрімке зниження цін на нафту, що певною мірою компенсує окреме підвищення цін, спричинене порушенням постачання. За прогнозами, інфляція в ЄС у 2020 році становитиме 0,6% і 1,3% у 2021 році. Додаткові витрати призведуть до того, що сукупний державний дефіцит у ЄС зросте з 0,6% ВВП у 2019 році до близько 8,5% у 2020 році, а потім зменшиться до близько 3,5% у 2021 році.

У Єврокомісії проте застерігають, що точність її прогнозу доволі відносна, бо він ґрунтується на приблизних припущеннях щодо подальшого розвитку пандемії коронавірусу. Автори прогнозу виходили з того, що обмежувальні заходи почнуть поступово скасовувати від травня. Але якщо станеться новий спалах захворюваності і карантин доведеться знову поновити, то відновлення економіки не відбуватиметься за прогнозованим планом.

За відсутності сильної та своєчасної спільної стратегії відновлення ЄС, існує ризик, що криза може призвести до серйозних викривлень у межах єдиного ринку й до формування економічних, фінансових і соціальних розбіжностей між державами-членами.

Ще однією проблемою стає вплив кризи на глобалізацію, якою досі керувалася міжнародна економіка. Чи призведе криза до змін у структурах споживання й до спротиву глобалізації? За прогнозом, такий ризик існує, і пандемія може спричинити кардинальні й постійні зміни у ставленні до міжнародної співпраці, що негативно вплине на дуже відкриту й взаємопов’язану європейську економіку.