Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
На Закарпатській митниці понад добу рух блокували «піджаки». Півсотні автомобілів зупинилися на контрольно-пропускному пункті, оскільки їхні власники і пасажири відмовилися сплачувати митні збори. Під час акції багатьом водіям ставало зле, адже серед блокувальників були хворі з гіпертонією. Для декотрих доводилося викликати медиків, а бунтівних утихомирювати з допомогою сили.
Ні для кого не є секретом, що підприємці, які ввозять в Україну товари, розподіляють їх дрібними партіями поміж пасажирами з тим, щоб не сплачувати митних платежів. Людей, які за окрему плату надають такі послуги, називають «піджаки», і саме вони стали на заваді нормальній роботі митниці.
У коментарі прес-служби Закарпатської митниці зазначається, що через пункт пропуску «Тиса» до України мікроавтобусами та легковиками одночасно в’їхали понад чотири сотні пасажирів із товаром. Враховуючи однотипність товарів, що, за висновком працівників митниці, мали комерційне призначення, «піджакам» було запропоновано розмитнити їх. Однак громадяни відмовилися від цієї процедури, після чого почали скаржитись на начебто штучні перепони їхньому «чесному заробітку».
На Закарпатській митниці терпляче пояснювали, що ліміт товарів, які не підлягають розмитненню (500 Євро і 50 кілограмів або 50 Євро і 50 кілограмів для тих, хто частіше 1 разу на 3 доби перетинає кордон) стосується ці правила лише тих, хто ввозить товари для особистих потреб. До здійснення підприємницької діяльності такі товари не повинні мати відношення.
Використання людей, які бажають заробити на посередницьких послугах, з метою подрібнення комерційних партій товару, за словами митників, є недопустимим. Вони попереджають, що й надалі боротимуться з ухилянням від сплати митних платежів.
Бар’єр, поставлений «піджакам» на Закарпатській митниці, яких цього разу таки пропустили, став для них рішучим сигналом: надалі від такого заробітку їм доведеться відмовлятися. А спритним підприємцям доведеться думати над повною сплатою мита за товари, які ввозяться в Україну. Іншого шляху для прозорості фінансових відносин із державними контролюючими органами немає.