Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Представники кількох сіл Ужгородщини, що на Закарпатті, дали згоду на розміщення сміттєпереробного заводу на території Ірлявської сільської ради цього району. Громадські слухання, які відбулися вчора, продемонстрували повну підтримку плану звести об’єкт: детальний план території для його розміщення підтримали одноголосно.
У слуханнях, які проходили в приміщенні Ужгородської райдержадміністрації, взяли участь мешканці сусідніх сіл Андріївка, Чабанівка, Дубрівка й Ірлява. Присутніми були й голова облдержадміністрації Олексій Петров, представники профільних відомств.
Відомості про детальний план об’єкту надав представник забудовника архітектор Віталій Гурін. Основними параметрами майбутнього підприємства з переробки твердих побутових відходів передбачено, що воно повинно бути екологічно чистим, високотехнологічним і не створювати незручностей для місцевих жителів. З цією метою здійснено геологічну розвідку та зроблено стратегічну екологічну оцінку. Сміттєпереробний завод матиме окремі в’їзди-виїзди для сміттєвозів та для звичайних транспортних засобів. Водночас тут передбачені три зони — адміністративна, сортуваальна та переробки відходів. Об’єкт узгоджений із вимогами державних будівельних норм України.
— Сьогодні зроблено перші кроки до цивілізованого вирішення так званої сміттєвої проблеми, що набула в області катастрофічних масштабів! — зазначив на слуханнях Олексій Петров.
Дотепер спроби запланувати та звести на території області підприємство з переробки твердих побутових відходів щоразу наштовхувалися на спротив громад. Нинішня згода Ірляви та сусідніх із нею сіл означає, що населення починає розуміти необхідність утилізації сміття, неконтрольоване скупчення якого загрожує екології краю. А ще майбутній завод послабить навантаження на полігон із твердими побутовими відходами, розміщений на околиці Ужгорода. Він переповнений, погрожуючи перетворитися в екологічне лихо.