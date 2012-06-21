У різдвяні дні закарпатськими містами розгулював герой книжки Стівена Кінга «Воно» клоун Пеннівайз. Одягнувши маску і костюм, він несподівано вискакував зі схованки і лякав нічних перехожих. Клоун хоч й не вдавався до фізичного насилля, «жертві» доводилося дуже несолодко. Від несподіваної зустрічі людей охоплював жах, деякі падали на землю, не в змозі зрозуміти, що відбувається. Далеко не смішні витівки Пеннівайза було зафіксовано в містах Ужгород, Мукачево, Іршава. Потерпілі зверталися до правоохоронців, але ті впіймати зловмисника не могли.
Лише через кілька днів у Мукачеві поліцейським вдалося затримати зловісного клоуна. Ним виявився 21-річний житель одного із сіл Іршавського району. З’ясувалося, що Пеннівайз оприлюднював свої напади на людей на Ютуб-каналі для збільшення кількості переглядів. На рекламі, за його словами, заробляв по 30 тисяч гривень на місяць.
Діяння «клоуна» правоохоронці розслідують за ч. 2 ст. 300 Кримінального кодексу України. Вона передбачає відповідальність за виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості. Поки що у відеоматеріалах Пеннівайза культу насильства і жорстокості не виявлено. Такий висновок мистецтвознавчої і психологічної судової експертиз Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.