Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
На Закарпатті ситуація із захворюванням на коронавірус залишається вкрай напруженою. За останню добу в усіх 13-ти районах, а також у містах обласного значення Ужгород і Мукачево стався приріст захворілих. Найбільш значні цифри приросту — відповідно 17, 17 та 10 осіб — зафіксували в Великоберезнянському, Іршавському та Хустському районах. Ужгород і Мукачево зустріли ранок сьогоднішнього дня збільшенням кількості хворих на 10 та 5 осіб.
Протягом доби до медиків за екстреною допомогою зверталися 380 пацієнтів, з яких у 28 виявлено ознаки гострої пневмонії, також у такої ж кількості осіб встановлено підозру на COVID-19.
Водночас у 82 пацієнтів захворювання на коронавірус підтверджено методом ПЛР, серед яких п’ятеро—медичні працівники. Померли четверо хворих із встановленим діагнозом COVID-19.
Щоб не допустити наростання темпів захворювань на коронавірус, у області посилено заходи безпеки. В торговельній мережі, закладах побутового обслуговування, громадському транспорті жорстко контролюється вхід до приміщень у засобах індивідуального захисту. Як і раніше, не працюють дитсадки, а кав’ярні обслуговують клієнтів лише на терасах.