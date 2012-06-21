Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

Гідна оплата праці медиків, які несуть вахту під час пандемії, перебуває в центрі уваги керівників їхніх закладів, а також органів місцевої влади на Закарпатті. Ті медпрацівники, які лікують хворих на COVID-19, отримали передбачені раніше доплати за квітень, про що повідомила директорка департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Єлизавета Біров.

Лікувальні заклади виділили доплати з власних фондів, без залучення фінансів Національної служби здоров'я. При цьому кожна категорія медпрацівників отримала кошти залежно від посад і профілізації їхніх відділень.

У відділенні пульмонології обласного Центру легеневих хвороб медсестри, які працюють із хворими на COVID-19, отримують до 1 тисячі гривень доплати, лікарі та анестезіологи — від 8 до 10 тисяч.

«Централізовано коштів на доплату працівникам до регламентованих 200 відсотків відносно основної заробітної плати ми ще не отримали, оскільки контрактування по пакетах на надання меддопомоги з COVID-19 лише буде плануватися. Тому за квітень ми виплатили з власних резервів за рахунок зекономлених коштів», — розповіла директорка Центру легеневих хвороб Любов Марковці.

Доплати отримали і чотири зміни медиків обласної лікарні ім. А. Новака, які працюють із хворими на коронавірус. Лікарі тут отримали 300-відсоткову надбавку з фонду економії заробітної плати лікарні.

«Ми почали працювати у квітні місяці, тому сподіваємося, що у наступному місяці у нас буде додаткове фінансування, якась субвенція», — сказав головний лікар Юрій Яцина.

Кошти для премій у 300 відсотків медикам відділень, які працюють із пацієнтами з можливим діагностуванням коронавірусу, виділили і в Мукачівській районній лікарні: одну частину надав медзаклад, іншу — міська рада. Де ймовірність заразитися небезпечним захворюванням або, якщо точніше, зустрітися з хворим на COVID-19 пацієнтом є нижчою, там працівники отримали по 200 відсотків преміальних виплат.

Доплат за минулий місяць не отримали поки що працівники обласної інфекційної лікарні. З цим медзакладом, за словами директорки Департаменту охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації Єлизавети Біров, Національна служба здоров’я України уклала контракт на мінімальну суму.

Тим часом сьогодні, 5 травня на позачерговій сесії Закарпатської обласної ради головним питанням стоїть ситуація з захворюванням на COVID-19. Це цілком виправдано, адже темпи поширення хвороби наростають. Її діагноз підтверджено вже у 205 ужгородців, а загалом по області кількість захворілих зросла до 546, з яких 23 — діти.

З усіх тих закарпатців, у яких коронавірус був підтверджений методом ПЛР, 65 одужали,12 померли. В обласному центрі відібрано 744 зразки біологічного матеріалу для досліджень на полімеразну ланцюгову реакцію, а в цілому ж по області цим методом проведено 3310 досліджень.

Непросто складається ситуація з захворюваннями на коронавірус серед медпрацівників. Нині 142 з них захворіли. Тож цілком закономірною і виправданою є підвищена увага обласних обранців до здатності медзакладів області протистояти поширенню смертельно небезпечної інфекції.