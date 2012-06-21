Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
На Закарпатті впроваджуються додаткові обмежувальні заходи, які узгоджуються з рішенням Кабінету Міністрів України запровадити на всій території режим надзвичайної ситуації ще на 30 днів.
З початку доби 27 березня, зокрема, припинено роботу усіх ринків, за винятком великих продуктових оптових. Не працюватимуть і заклади громадського харчування, відділення для приготування та прийому їжі та напоїв на автозаправних станціях.
На Яблунецькому (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів) та Абранському перевалах (автодорога М-06 Київ-Чоп) посилюються заходи з охорони публічної безпеки. Поряд із облаштуванням контрольно-пропускних пунктів тут здійснюватиметься температурний скринінг. Контролюватимуть усіх, хто в'їжджає на територію області.
До суворого додержання карантинних обмежень спонукає і перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус. Його підтвердили вчора, 26 березня, під час лабораторного дослідження в Мукачеві методом ПЛР. Нині жителька цього міста перебуває в обласній інфекційній лікарні. За словами медиків, її стан задовільний. Всі особи, які з нею контактували, перебувають на самоізоляції.