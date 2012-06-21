Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Непрошеним гостям із чотирьох країн Південно-Східної Азії довго з карпатськими лісами ознайомлюватися не довелося. Їх у лісі поблизу райцентру Великий Березний, що на Закарпатті, учора, 3 вересня виявив прикордонний наряд.
На допомогу прикордонникам, які помітив десятьох осіб, за викликом оперативно прибули працівники поліції. Їхній підрозділ виявив ще чотирнадцять іноземців. Загалом було затримано 24 особи нелегальних мігрантів– 12 із Бангладеш, 8 із В’єтнаму, 3 із Шрі-Ланки та один із Афганістану.
Незаконні мігранти, яких супроводжували троє осіб, спочатку не виконали вимог прикордонного наряду: окремі з них намагалися чинити спротив і вчиняти провокативні дії. Прикордонникам довелося застосовувати зброю, хоча й обійшлося без крові.
Нині напруженість у прикордонній зоні не спала. Правоохоронці шукають ще кількох нелегалів, які перебували в цій групі. Вони перевіряють також місцевих жителів на можливу причетність до організації каналів з переправляння нелегальних мігрантів через кордон у обхід контрольно-пропускних пунктів на території Великоберезнянського та сусіднього Перечинського районів.