Один вербовий прутик до другого — і за пів години виплела майже половину кошика майстриня з села Іза на Хустщині Віра Вучкан. Грайливий настрій на скрипці створює Олекса Томишин із Нижнього Селища того самого району. Поряд жінки з Рахівщини прядуть вовну, що стане основою майбутнього ліжника.
Усе це миттєвості з велелюдної презентації, якою завершився проєкт під егідою Українського культурного фонду, виконаний Закарпатським обласним організаційно-методичним центром культури.
«Проєкт «Онлайн-хаб для нематеріальної культурної спадщини Закарпаття», — розповідала директорка центру Ганна Дрогальчук, — охопив чимало завдань. Працювали над ним майже пів року і за цей час устигли створити фото- і кіногалерею. Завдяки співпраці з талановитим режисером Михайлом Данканичем маємо документальні кінострічки, кожна з яких розповідає про якийсь із видів нематеріальної культурної спадщини регіону».
З великого екрана простою мовою про свою роботу розповідають уже згадувані лозоплетільниця, скрипаль і ткаля. А ще коваль Михайло Пилипчинець із славнозвісної водяної кузні «Гамора» в Лисичові на Іршавщині, вишивальниця з Великих Берегів на Берегівщині Маріанна Профус, кухар Марія Маркович із Колочави на Міжгірщині (готує традиційну місцеву страву ріплянку), вівчарі з гірської Рахівщини — майстри гуцульської бринзи.
Усім, хто цікавиться народною культурною спадщиною, туристам і гостям краю за Карпатами добре прислужиться великий обсяг наявної інформації про народні культурні традиції та об’єкти, які попередні покоління дбайливо збагачували, а нинішнє й майбутні повинні зберегти і розвинути. Нерідко й відроджувати з напівзабуття.
Творча група, яка реалізовувала проєкт, підготувала до друку каталог, що дасть змогу об’єднаним територіальним громадам розвивати культурницьку складову в їхніх населених пунктах. Насичене кольоровими ілюстраціями видання побачило світ у видавництві Олександри Гаркуші.
За популяризацію нематеріальної культурної спадщини, втілену у відеофільмах, каталозі, хабі, працівникам обласного організаційно-методичного центру дякували голови об’єднаних тергромад і сільських рад. Саме в їхніх громадах було підготовлено матеріали, що лягли в основу проєкту. Підписаний меморандум про подальшу співпрацю між обласним центром і Агенцією регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Закарпаття — ще один із підсумків презентації. Його з однієї сторони скріпила підписом Ганна Дрогальчук, а з другої — Михайло Данканич.
Гості презентації оглянули виставку «Світ мережива» зі зразками великоберезького човниково-перебірного ткацтва, а також фотовиставку. На завершення фольклорний колектив «Боржоварі» з Берегівщини подарував музичні композиції, побудовані на угорському фольклорі.