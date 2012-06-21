Тиждень угорських страв — незвичайна акція, яка шість років тому відбулася вперше, відтак щороку повторювалася, триватиме до 11 лютого. Організувала її Закарпатська угорська туристична рада, яка таким чином має на меті популяризувати угорські традиційні страви місцевого населення серед туристів.
Гостей, які прибувають з інших регіонів України та з-за кордону, зацікавлюють не лише асортиментом традиційних угорських страв, а й зниженими цінами на них. Першого дня, у так званий «масний четвер» знижка на страви в усіх закладах громадського харчування, які приєдналися до акації, становила 50 відсотків, в усі наступні дні — 25.
Загалом до Тижня угорських страв долучилися ресторани, сільські садиби, винні підвали, дегустаційні зали чотирьох районів Закарпатської області — Ужгородського, Мукачівського, Виноградівського та Берегівського. Загалом у 21 закладі громадського харчування можна спробувати все розмаїття угорських страв зі значними знижками. До слова, у західноєвропейських країнах така акція теж проводиться і називається «масляний четвер». Це останній четвер перед Великим постом. За традицією, цього дня всі ласують пончиками, припиняються всі дієти. Закарпатці розширили часові межі, тож у ці дні сподіваються на чималий приплив гостей. Назви закладів, які беруть участь у акції, є добре відомими: їх поширили через численні інтернет-ресурси, тож будь-хто може про них дізнатися.