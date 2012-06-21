Протягом кількох днів Закарпаття семимильними кроками зближувалося з Китайською Народною Республікою. Вперше за всю історію сюди приїхала багаточисельна китайська делегація, яку очолив Надзвичайний і Повноважний посол КНР в Україні Ду Вей.
Під час Днів Китаю закарпатці мали змогу поринути в діловий і культурний світ однієї з найрозвиненіших країн світу. Відбувалися презентації бізнесових та гуманітарних проєктів.
У фойє обласного музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв відкрито фотовиставку досягнень КНР упродовж сімдесяти років з часу її утворення. Дякуючи гостям за організацію вернісажу, Ужгородський міський голова Богдан Андріїв наголосив на потребі розвивати двосторонні контакти. «Ми сприятимемо візитам наших і китайських підприємців, щоб на Закарпаття приходили інвестиції, — сказав він, додавши: — Розпочата торік співпраця Ужгорода з китайським містом-побратимом Сіньчжоу дає змогу сподіватися, що це позитивно впливатиме на розвиток обласного центру Закарпаття».
На урочистому відкритті виставки Надзвичайний і Повноважний посол КНР в Україні Ду Вей висловив бажання налагоджувати всебічні контакти між його країною і Закарпаттям. За словами посла, китайська сторона хотіла б інвестувати на Закарпатті в деревообробну галузь, в організацію курортів із залученням елементів китайської медицини, в дорожнє будівництво і телекомунікаційні послуги. Поважний гість виокремив наміри китайських інвесторів вкладати кошти в розвиток альтернативної енергетики: одна з шанхайських компаній планує збудувати на Закарпатті високопотужні сонячну електростанцію та станцію розподілення електроенергії.
«Як найзахідніша область України ми можемо сприяти зручному переміщенню китайських товарів у Європу, — сказав заступник голови облдержадміністрації Іван Дуран. — Бачимо можливості співпраці у запровадженні китайських ІТ- і медичних технологій, у будівництві аеропорту, доріг, курортів».
Про великі очікування від економічної культурної співпраці говорив голова правління міжнародної громадської організації «Культурно-дослідницький центр України та Китаю LanHua» Юрій Котик.
У межах Днів Китаю в обласному музично-драматичному театрі відбувся гала-концерт. У супроводі симфонічного оркестру Закарпатської обласної філармонії виступали провідні китайські артисти. Виконували твори не лише рідною мовою, а й українською, демонстрували розмаїття національних костюмів.
Під час Днів Китаю гості з Піднебесної з приємністю відкривали для себе Закарпаття, наголошуючи на гостинності й відкритості його жителів.