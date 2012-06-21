Церква Святого Духа, що вже два століття простояла у селі Гукливий Воловецького району, найдавніша серед зведених у бароковому стилі на Закарпатті. Проте вона не старіє. Її дбайливо зберігають у тому вигляді, який знали ще предки. Уже замінено дах, що протрухлявів, реставруватимуть давній іконостас. Гукливський шедевр дерев’яної сакральної архітектури стане центральним у комплексі старовинних будівель із дерева, до яких належатиме сама церква ХVІІІ століття, дзвіниця ХІХ, верховинська хата, яку сюди перенесуть. У хаті влаштують музей Гукливського літопису, де буде представлено датовану 1794 роком карту Гукливого, літопис і старовинні документи.
Оновлення церкви і набуття нового вигляду всієї мальовничої місцини уздовж траси, що веде з Мукачева до Міжгір’я, стає можливим завдяки державному фінансуванню: у 2017 році роботи профінансовано на майже 230 тисяч гривень, у 2018-му — на 890 тисяч, торік — на 550 тисяч. Збільшити обсяг фінансування у Закарпатській обласній державній адміністрації планують, отримуючи додаткові кошти завдяки грантам.