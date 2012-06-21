Різноманіття видів туризму, які розвиваються на Закарпатті, невдовзі поповниться ще одним — астрономічним. Про це повідомили керівники Ужанського національного природного парку, відомого тим, що на його території у 1866 році впав найбільший у Європі метеорит. Його назвали як село, біля якого він упав, — Княгиня. Цього року Ужанський НПП влаштовуватиме астрономічні екскурсії. Згідно з планами його керівників, у програму входитимуть огляд місця падіння метеорита, а також споглядання зоряного неба. А з природоохоронцями Словаччини і Польщі, з якими межує територія Ужанського парку, підписано договори про співпрацю. У них є й домовленості про парк зоряного неба, який передбачають створити на українській заповідній території. Тут діятимуть стаціонарні пункти, що дадуть змогу спостерігати за зірками. У містах зірок видно приблизно вдесятеро менше, ніж із парку. Принаймні так стверджують його наукові працівники.
Безперечно, туристів зацікавлять факти з історії метеорита Княгиня. Зокрема те, що він, пролетівши вогняною кулею 200 кілометрів над територією нинішньої Словаччини, розірвався на висоті 40 кілометрів і розсипався на уламки. Вони розлетілися на величезну територію і, за твердженнями вчених, їх упало близько 1200. Найбільший за 8 кілометрів від села Княгиня на висоті понад 700 метрів над рівнем моря виявив селянин Василь Крив’яник. Продав найбільший шматок за пару волів, яких сам собі вибрав, лісникові з Великого Березного Антонові Покорному. У лісника цей уламок викупив імператорський музей у Відні, й нині цей експонат — його особлива гордість. Десятки менших уламків тепер в інших музеях, здебільшого за кордоном.
Ще один цікавий факт: на місці падіння метеорита Княгиня, найбільшого в Європі за всі часи спостережень, у 1892 році побував знаменитий письменник-фантаст Жуль Верн.