Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Здійснити онлайн-екскурсії Ужгородом, ознайомившись із найвизначнішими пам’ятками старовини й іншими локаціями, що можуть зацікавити туристів, пропонують місцеві гіди. Вони стартували разом із всеукраїнським проєктом «КарантинМандри». Він здійснюється за аналогією з європейськими схожими ініціативами, які там мають назву «КарантинТревел.
Закарпаття активно приєдналося до здійснення проєкту, ставши одним із стартових його майданчиків. З’являється чудова можливість, не виходячи з дому, пройтися вулицями міста разом із екскурсоводом, який пояснює глядачеві усе довкола, досягаючи ефекту його особистої присутності. Водночас можна роздивитися старі фотографії і листівки — як місто виглядало в давнину— підготовлені ведучими екскурсії заздалегідь.
В Ужгороді започаткували цю справу Марія Заболотна і Костянтин Балабанов. Досвід у них є, адже перед цим провели понад десять екскурсій для інтернет-користувачів. Це були й історичні квести, і лекції, і прогулянки Ужгородом. Особливістю нинішніх онлайн-трансляцій є те, що вони відбуваються в умовах карантину, тож повинні спонукати залишатися вдома, а не зриватися з місця і кудись їхати.
«Наші екскурсії мають бути нестандартними, показувати об’єкти з несподіваних ракурсів, у новому, так би мовити, світлі. Відтак показ здійснюється з мостів, балконів і підвищень, а також за допомогою дрону. Онлайн-екскурсія триває впродовж 30 хвилин, однак для того, щоб була цікавою і насиченою, я два дні перед цим готувалася й майже не спала», — каже Марія Заболотна.
Перша онлайн-екскурсія в межах всеукраїнського проєкту «КарантинМандри» відбулася на платформі Zoom увечері минулої суботи. Анонсована наперед, вона мала сотні глядачів, які дякують і оцінюють її якнайкраще. В об’єктиви камер потрапляли десятки магнолій та інших квітучих рослин, які різнобарвними суцвіттями прикрасили місто над Ужем у ці весняні дні.