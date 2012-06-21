Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Не все так добре в лісовому господарстві Закарпаття, як дуже часто про це йдеться в звітах лісівників. Принаймні, правоохоронці викрили величезні масштаби незаконних рубок, що здійснювалися за безпосередньої участі працівників державних підприємств.
Це довела і остання в часі нарада, яку з представниками правоохоронних органів провів голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров. Місяцем до цього керівник виконавчої влади області дав доручення посилити роботу з виявлення несанкціонованих лісорубних робіт і їх документування.
Працівники державних лісогосподарських підприємств подають у звітах інформацію, яка нерідко розходиться зі справжнім станом справ. А тут — голі цифри, ретельно перевірені факти. І вони вражають!
Правоохоронці довели до відома голови облдержадміністрації, що, починаючи від 23 квітня, відкрили 54 кримінальні справи, пов’язані зі значними порушеннями в лісовому господарстві. До суду скеровано шість кримінальних справ. Вилучено743 кубометрів деревини.
Першість за незаконними рубками обіймають особливо багаті лісами Рахівськийі Тячівський райони. Сотні пеньків від цінних дуба й бука залишили по собі «чорні лісоруби».
У двох кримінальних справах, порушених Службою безпеки,«засвітилися» посадові особи національного парку й біосферного заповідника. Їхнє сприяння у незаконному вирубуванню лісів слідчі доводитимуть у суді. У 15 порушених кримінальних справах фігурують посадовці лісомисливських господарств: за хабарі вони дозволяли незаконно рубати ліс. Ще частина з виявлених правоохоронцями порушень закону стосуються контрабанди деревини.
На Тячівщині з відома майстра лісу і лісничого несанкціоновано зрубали деревини на загальну суму 2,575 мільйона гривень. На Хустщині вирубували ліс, прикриваючись будівництвом лісової дороги. Не маючи дозвільних документів, працівники цього лісомисливського господарства завдали збитків державі на 8,553 мільйона гривень.
Під час наради очільник Олексій Петров акцентував увагу правоохоронців на необхідності співпраці з громадськістю у виявленні нелегальних лісопилорам. Надалі, щоб переконатися у легальності таких виробництв, достатньо буде увійти на сайт Закарпатської облдержадміністрації і ознайомитися з переліком офіційно діючих пилорам. А для виявлення незаконних рубок використовуватимуться безпілотні літальні апарати.