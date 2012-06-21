Цьогорічний напій із винограду, що росте на схилах довкола Берегового на Закарпатті, уже дозрів і набув смаку. На традиційно виноробній землі відроджують і свято молодого вина.
У листопаді на Берегівщині аж до середини минулого століття було прийнято першу діжку вина нового врожаю урочисто кіньми провезти через усе місто чи село. Після цього її відкорковували і частували ним усіх охочих. «Тепер у нас знову так буде! –– сказав кореспондентові «Урядового кур’єра» директор виноробної компанії «Шато Чизай» Анатолій Полосков. –– У власному архіві маємо фото 1950-х років, як це відбувалося тут, на Берегівщині. І саме за таким сценарієм події відбуватимуться цими вихідними».
Бочка в кінній упряжці виїде з Малої Гори і прибуде на територію компанії в урочищі Чизай. Гратиме оркестр, і під звуки музики її урочисто відкоркують. Ушанують матінку-землю і виноградну лозу: подякують за їхні дари. Землю символічно поливатимуть вином.
Два вина з цьогорічного врожаю вже встигли визріти і готові до вживання. Це сорт угорської селекції черсегі фюсереш, автохтонний для Закарпаття, а в Україні вирощують лише на виноградниках шато Чизай. Цей сорт має аромати прянощів. Друге вино, підготовлене до свята, — вельми популярне в європейських країнах розе. Це напій, який виготовляють з червоного винограду за білим методом. Основа для нього — французький сорт піно нуар, що добре росте на берегівських схилах.
До Берегового на свято приїдуть майстри із провінції Бордо. Французи разом з місцевими експертами визначатимуть найкращі напої, ділитимуться секретами виготовлення вина. Цікавим буде майстер-клас із сабражу: Віталій Ковач відкриє ігристе за допомогою шаблі.
Цілий день охочі знайомитимуться з технологічним процесом, проводитимуть відкриті екскурсії підприємством. Відчинять і двері до виносховища. Вітатиме кожного гостя Музей винороба, який з’явився на мапі Закарпаття зовсім недавно.
Розважальна програма додасть різноманітності: наповнять барабанним дробом довкілля елегантні мажоретки з берегівського ансамблю «Акцент». Увечері — концерти гуртів Rock-H і оркестру радості «Ватага». Завершиться свято феєрверком.
Щоб стати учасником незвичайного заходу в закарпатському центрі виноробства Береговому, не потрібно буде витрачати коштів на доїзд. Реєстрація на сайті з візитівкою компанії стає перепусткою на безплатний транспорт, автобуси за «дякую» перевозитимуть гостей з віддалених Ужгорода і Мукачева.