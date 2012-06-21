На Закарпатті регіональна філія Суспільного телебачення України запрацювала за сучасними стандартами. Щоб перейти на формат, яким користується більшість виробників телепродукції, необхідно було замінити шість камер з восьми і переналаштувати все студійне обладнання. Творчі працівники до новацій готувалися місяць.
Нині програми Закарпатської філії Суспільного телебачення України, яка володіє супутниковим зв’язком, доступні фактично в необмеженому просторі. Програми власного виробництва — інформаційна «Вчасно», шоу «Ранок на Тисі» та вечірня «Тема дня: Ужгород».
Унікальне надбання закарпатських телевізійників — 12 програм, які випускають мовами національних меншин: румунською, російською, німецькою, словацькою, угорською та ромською. Усі ці творчі продукти зберегли попри те, що відбулась оптимізація штатного розпису і скоротили понад півтори сотні працівників. З огляду на багатонаціональний склад населення у філії навіть ввели посади перекладачів. Завдяки їм вдається швидко адаптувати продукт, який генерують редакції мовами національних меншин, зробивши його доступним і українськомовному глядачеві, й носієві іншої мови. У ранковому ефірі діє постійна рубрика, в якій глядачі вивчають слова мовами нацменшин Закарпаття.