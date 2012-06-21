«Велика битва різьбярів», у якій кожен з учасників повинен створити фігуру з цільного шматка деревини, відбулася у селищі Великий Бичків у Рахівському районі Закарпаття. На творче змагання приїхали понад два десятки майстрів з різних куточків України. Кожному з них дали в користування товстелезну колоду, яку потрібно самому ошкурити, а потім за допомогою бензопили, сокири та стамесок зробити з неї художній витвір.
Під час урочистого відкриття, що відбулося на алеї Різьби в супроводі трембіт, учасників вітали представники місцевої влади. Священик провів молебень, благословивши різьбярів, а рятувальники проінструктували їх щодо правил безпечної поведінки. Учасники не лише творчо працювали, а й стали глядачами концерту на їхню честь, давали майстер-класи.
«Битву різьбярів» на Рахівщині проводять не випадково: саме тут найбільш поширений цей вид народних ремесел, тож намагаються зберігати традиції й популяризувати творчу справу серед молоді.