Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Депутати Закарпатської обласної ради вчора провели позачергову сесію, яку без перебільшення можна назвати антикоронавірусною. Її присвятили розгляду питань, пов’язаних із роботою всіх служб області, які мають дбати про здоров’я краян, та оперативно вживати додаткові заходи безпеки.
Голова обласної ради Михайло Рівіс повідомив, що протиепідемічна комісія, яка створена для оперативного реагування на всі події, працює цілодобово, до того ж створено гарячу лінію. Депутати вирішили внести зміни до обласного бюджету на 2020 рік, які дозволять цілеспрямовано фінансувати заходи для боротьби з коронавірусом. Також внесено зміни до Комплексної програми розвитку цивільного захисту Закарпатської області на 2020 – 2024 роки, Програми розвитку й підтримки комунальних закладів охорони здоров’я на два найближчі роки.
Загалом для боротьби з коронавірусом депутати виділили 153 мільйони гривень: кошти надійдуть із капітальних видатків регіональних програм, залишків медичної субвенції, перерозподілу частини інших видатків.
Директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Єлизавета Біров зазначила, область досить добре забезпечена апаратами для штучної вентиляції легенів середнього класу, а от апаратів вищого класу не вистачає. Їх для готовності медзакладів надавати допомогу обов’язково потрібно придбати. Голова облради Михайло Рівіс повідомив про домовленість із місцевими операторами зв’язку про розсилання смс-повідомлень, а також із радіостанціями про оперативне інформування населення у разі виникнення такої необхідності.
Одним із рішень, прийнятих на позачерговій сесії, також було звернення до керівництва країни про потребу негайного відновлення Державної санітарно-епідеміологічної служби України.