Ужгород став шостим містом, де відкрито Почесне консульство Латвії. Дотепер такі представництва працювали в Одесі, Львові, Дніпрі, Запоріжжі та Чернігові.
В урочистому відкритті взяли участь Надзвичайний та Повноважний посол Латвії в Україні Юріс Пойканс, представники вітчизняного МЗС, керівники міста і області.
Юріc Пойканс наголосив, що його країна була першою серед балтійських, де з візитом побував новий український Президент. Посол зауважив, що Закарпаття має багату історію, унікальну природу, чималий економічний потенціал. Тому відкриття Почесного консульства тут цілком обґрунтовано. Розвиваються зв’язки в освітніх програмах: Ужгородський університет активно співпрацює з Латвійським університетом.
«Латвія відкриватиме своїм громадянам туристичний потенціал Закарпаття й ініціюватиме спільні програми у галузях культури, освіти, спорту, — провадив далі Юріc Пойканс. — Такі установи працюють як інформаційні центри і дають змогу більше дізнатися про нашу країну».
Дипломат додав, що співпраця з його країною передбачає залучення на Закарпаття інвесторів. І те, що цього року торгівля між двома країнами сягнула рекордної позначки від початку 1990-х років, свідчить, що можливості такої співпраці успішно реалізуються. Одна зі складових — надійне транспортне сполучення. І в цьому сенсі робота аеропорту в Ужгороді стає важливою і для бізнесових контактів, і для пожвавлення потоків туристів. Про налагоджений обмін школярами говорив керівник групи міжпарламентської співпраці з Україною Сейму Латвійської Республіки Алдіс Адамовічс. «П’ять років поспіль Латвія запрошує у кількаденні поїздки дітей із сімей учасників АТО. Діти з усіх регіонів України приїжджають, живуть тиждень-два у Латвії, вивчають нашу країну», — сказав латвійський депутат.
«Серед найближчих заходів, запланованих Почесним консульством Латвії на Закарпатті, — проведення днів цієї країни в Ужгороді», — повідомив керівник нововідкритого консульства Юрій Ігнатко.
Ужгородська міська рада планує започаткувати побратимство з одним із латвійських міст.