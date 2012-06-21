Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
На Закарпатті відкриють чотири молодіжні хаби — простори для створення та продукування ідей. Для них за попередні два місяці уже закупили необхідне обладнання, підготували молодь, яка буде на ньому працювати.
Хаби стануть центрами дозвілля молоді: тут проводитимуть дискусії, тренінги, інтелектуальні ігри, зустрічі та кіноперегляди. Завдяки наявному тут обладнанню можна буде самому зняти короткий відеофільм, записати аудіо, виявивши інші творчі здібності. Будь-хто може провести тут власний захід, попередньо узгодивши подію з організаторами. Тим самим молодь відволікатимуть від вулиці.
Відкриття першого хабу вже відбулося в містах Тячів і Перечин. На черзі – такі ж молодіжні утворення в містах Іршава та Виноградів. Сприяє відкриттю хабів на Закарпатті благодійний фонд зі США.