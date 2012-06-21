Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
На кордоні між Україною та Румунією, зокрема на закарпатській прикордонній ділянці, відкриють новий міжнародний пішохіднийі автомобільний пункт пропуску.
Про відкриття такого пункту, який з’єднає два береги Тиси і буде облаштований між населеними пунктами Біла Церква (Україна) – Сігету Мармацій (Румунія), йшла мова давно. Дотепер існували заяви про наміри, і лише зараз умови його відкриття зафіксовані в тексті.
Він затверджений під час засідання погоджувальної ради представників уряду двох країн. Участь у ній узяв і виконувач обов’язків голови Закарпатської облдержадміністрації Олексій Гетманенко.
Пункт пропуску для міжнародного пішохідного та автомобільного пасажирсько-вантажного сполучення, що існуватиме між населеними пунктами двох країн, матиме класифікацію автомобільного й діятиме цілодобово. Залізобетонний міст збудує румунська сторона, а прилеглу інфраструктуру – кожна зі сторін зведе самостійно на своїй території.
Відкриття пункту пропуску відбудеться після завершення будівництва інфраструктури. За оцінками фахівців, він значно поліпшить логістичну структуру в міждержавних перевезеннях, відкриє кращі можливості для розвитку бізнесу в обох країнах. Його відкриття відбудеться одразу після завершення будівельних робіт. Він також дозволить об’єднати туристичні маршрути в Карпатах на українському та румунському боці, поліпшить культурніта гуманітарні зв’язки між країнами.