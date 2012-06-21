Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Дощові хмари, які понад два тижні не покидають Закарпатську область і щодня проливаються над її територією зливами, продовжують завдавати збитків інфраструктурі. Минулого тижня у селі Лубня переповнена ріка знесла міст, який був єдиною з’єднувальною ланкою на автошляху до інших населених пунктів.
Зрозуміло, це одразу ускладнило життя місцевих. Приміром, зруйнований міст не дозволив «швидкій» приїхати на виклик до пацієнта із високим артеріальним тиском. Місцеві жителі на руках перенесли хворого на інший бік мосту, де йому змогли надати невідкладну допомогу та відвезти до лікарні.
Без зволікань до села на Великоберезнянщині приїхав голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров. Він розпорядився розпочати підготовчі роботи для відновлення мосту.
«Експертна оцінка, проектна документація, виділення коштів на будівництво вже здійснюються. Поки вестимуться ці роботи, обговорюємо можливі шляхи тимчасового вирішення проблеми», —повідомив очільник області.
Сьогодні, 22 червня, кореспондентові «Урядового кур’єра» прокоментував ситуацію голова Великоберезнянської райдержадміністрації Ігор Шніцер. «Техніка, яку надала Служба автомобільних доріг у Закарпатській області, вже на місці і розпочинає споруджувати тимчасову переправу. Вона буде готова через два, максимум три дні. Водночас робимо все необхідне для того, щоб капітальний міст з’явився тут уже до кінця нинішнього року», — сказав Ігор Романович.
Варто додати, саме автодорогою, яка прямує через Лубню, можна дістатися до контрольно-пропускного пункту, що з’єднує Закарпатську область із сусіднім Підкарпатським воєводством Польської Республіки. Через КПП здійснюються всі контакти між регіонами двох країн. Тож стратегічне значення гідротехнічної споруди не викликає жодних сумнівів.