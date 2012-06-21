Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
На Закарпатті оголосили війну гральному бізнесу, що, як відомо, в Україні під забороною. У ході оперативно-розшукових заходів менш ніж за місяць припинено діяльність 349 таких закладів, вилучено 272 одиниці обладнання, у тому числі 8 гральних апаратів, 214 комп’ютерів, 3 столи для покеру, 74 інші одиниці грального обладнання. За фактами порушень законодавства відкрито 14 кримінальних проваджень. Підозру в скоєнні злочинів оголошено десяти особам.
Водночас викрито злочинну організацію, яка налагодила незаконний гральний бізнес. Протягом двох років під її прикриттям діяли гральні заклади в містах Ужгород, Чоп, Виноградів, а також на території районів з цими райцентрами. Замаскувавши азартні ігри під інтернет-клуби, керівники організації в заборонений законом спосіб «заробили» сотні тисяч гривень.
Під час розслідування цієї категорії правопорушників проведено 57 обшуків, 92 огляди. Поряд із значними грошовими сумами вилучено понад 660 одиниць комп’ютерної техніки, 249 одиниць іншого обладнання, 2 гральні столи в покер, чорнову документацію. На все це майно, яке стало речовим доказом, накладено арешт.