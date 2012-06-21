Закарпатське село Білки відоме всій Україні тим, що тут народився Іван Фірцак, якого у 1928 році було визнано найсильнішою людиною у світі. Завдяки численним богатирським подвигам його називали ім’ям античного героя Кротона. На знак визнання заслуг Кротона королева Англії подарувала йому унікальний пояс, манжети й шолом, прикрашений діамантами та рельєфним зображенням левів.
За мотивами повісті про Кротона український режисер Віктор Андрієнко зняв популярну кінострічку «Іван Сила». У Білках встановлено величний пам’ятник богатиреві. Тож не випадково це село стало місцем проведення фестивалю «Богатирська сила», присвяченого 120-річчю із народження людини надзвичайних фізичних можливостей і патріота. Подвигів цього богатиря не забувають.
Змагання передбачали силові вправи, назви яких звучать доволі екзотично: серце сили, сільський боулінг, боржавський петанк, білківський дарц, виїзна упряжка, фішка Кротона, фіра-1928. Учасники змагалися у штовханні підводи й вантажівки, підніманні штанги та інших силових вправах — саме тих, у яких неперевершеним був білківський богатир.
На святі сили визначено переможців у кожній із вправ. Але цей майданчик був не єдиним місцем проведення заходів, бо діяла локація для дітей, працювали майстер-класи з ремесел, а смачні страви навчала готувати «бабусина кухня».
Учасники та гості змогли дізнатися багато нових фактів із біографії Кротона-Сили. Про його особисті якості як людини й сім’янина розповіли нащадки з родини уславленого спортсмена. Відбулася захоплива екскурсія селом Білки, яке має ще багато цікавинок.