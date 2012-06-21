Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
WineRun — популярний у Європі легкоатлетичний забіг у виноградниках уперше провели на Закарпатті. Учасники присвятили його 150-річчю першого легкоатлетичного забігу в історії краю та створенню першого клубу з цього виду спорту.
Для участі в забігу, який відбувався у виноградних міжряддях урочища Чізай на Берегівщині, зголосилися двадцятеро волонтерів — студентів Ужгородського національного університету разом із професором вишу Федором Шандором. Доволі складну двокілометрову дистанцію, бо із підйомом, здолали всі. Ще й тому, що у спортивній боротьбі їм сприяли неперевершені аромати виноградних сортів мерло, черсегі, піно нуар, які саме дозріли. У гострій боротьбі на фініші переміг учасник багатьох легкоатлетичних забігів Володимир Попович.
— У цьому році WineRun провели з еколого-популяризаторською метою, а вже наступного зробимо його спортивно-рекреаційним. Це означає з медалями і нагородженням переможців, — сказав Федір Шандор. Директор виноробної компанії, на землях якої відбувався захід, Андрій Полосков висловив сподівання: «Сьогоднішній старт має стати початком великої традиції, якою пишаються в тих європейських країнах, де культивують виноград. Можливі напівмарафонні або й трохи менші дистанції, але мріємо, щоб ці заходи стали звичними для нас».
На фініші всіх учасників чекала головна нагорода дня — можливість посмакувати чудовим напоєм із винограду.