На Закарпатті збудують реабілітаційний центр для воїнів, ветеранів АТО. І це, за словами заступниці голови облдержадміністрації Ольги Травіної, буде не просто медичний, а забезпечений обладнанням широкого спектра дії інституційний заклад, оснащений медтехнікою, спортивним та іншим реабілітаційним устаткуванням.
Побудові центру сприятимуть обласні адміністрація й рада, а також міськрада Ужгорода. Її представник Василь Гомонай зазначив, що в бюджет міста закладено кошти для коригування раніше замовленої проєктно-кошторисної документації. До кінця березня його буде завершено.
Очікують на фінансове сприяння міністерства оборони США, внесок якого становитиме мільйон доларів. Щоправда, це станеться, якщо погодиться американський Конгрес. До пошуку інвесторів спорудження центру долучиться управління зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного співробітництва облдержадміністрації.
Проєкт передбачає спорудження спортивно-реабілітаційного комплексу і хостелу. Послугами центру зможуть користуватися ветерани АТО і діти, що потребують інклюзивної реабілітації, а також інші категорії громадян.