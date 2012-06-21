У селі Чорний Потік, що в Іршавському районі Закарпаття, нещодавно згадували страшні дні Другої світової війни, і привід для цього був. Над селом у 1944-му десантувалися два літаки, екіпажі яких отримали завдання вести розвідувальну діяльність, налагодити зв’язки з місцевим ополченням і координувати партизанський рух у краї, окупованому фашистами.
Один із двох літаків приземлився успішно, а другий... З усієюкомандою і 500 кілограмами вантажу він вилетів з аеропорту «Жуляни» в Києві 25 серпня 1944-го. Точка приземлення — урочище з непростою назвою Гробище стала місцем трагедії, у якій загинули всі члени екіпажу.
Понад 70 років повних даних про тих, хто перебував у літаку, пошуковці не мали. Та завдяки запитам шкільного гуртка краєзнавців на чолі з Лілією Мороз, а також воїнів-ветеранів у військові архіви, точні прізвища, короткі біографії загиблих було встановлено.
Щороку в Чорному Потоці згадують про тих, кому не судилося вижити під час приземлення літака. Цьогоріч меморіальний день став знаменним ще й тому, що встановили оновлену надмогильну плиту з прізвищами загиблих десантників. Це командир літака лейтенант Данило Самарський, другий пілот заступник командира літака лейтенант Петро Афанасьєв, бортмеханік старший лейтенант Володимир Іванов, штурман молодший лейтенант Володимир Мельников, бортрадист сержант Арон Куперман і бортстрілець старший сержант Микола Нестеров. Кожен член екіпажу мав у переліку бойових нагород ордени й медалі. Найстаршому Афанасьєву виповнилося 30, наймолодшому Куперману — 20 років.
Учасники мітингу на рушниках винесли портрети воїнів — учасників групи, десантованої на Закарпаття, а також партизанів з місцевих селян, які діяли в тилу ворога.
Сільський голова Юрій Бабинець подякував юним пошуковцям і всім землякам за проведену роботу. Почесними гостями чорнопотікців цього дня стали голова Всеукраїнської спілки ветеранів війни генерал-майор запасу Володимир Попович, голова комітету Всеукраїнської спілки ветеранів війни з міжнародних питань В’ячеслав Грежук, керівник відокремленого підрозділу Всеукраїнської спілки ветеранів війни «Об’єднання ветеранів Другої світової війни, учасників АТО, бойових дій на території інших держав та миротворців» Сергій Кудін, члени військової організації «Клуб Прешов» на чолі з Мар’яном Полаї зі Словаччини.
Поклали вінки й корзини квітів до пам’ятника учасникам інтернаціонального партизанського руху, а також до оновленої надмогильної плити загиблим воїнам-десантникам.