Департамент охорони здоров’я столиці за кошти Резервного фонду бюджету Києва закупив 17 найменувань медпрепаратів, потрібних для лікування хворих на коронавірус. Йдеться про протизапальні, противірусні та інші ліки. На їх закупівлю місто спрямувало 101 мільйон гривень. Медикаменти доставляють у визначені опорні лікарні.
Про це під час брифінгу 22 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Також за останній місяць комунальне підприємство «Фармація» придбало 550 тисяч одноразових масок. І їх нині достатньо для продажу в мережі комунальних аптек. Також місто замовило й закупило в українських виробників 100 тисяч марлевих масок. Ще 100 тисяч одноразових масок Київ отримав від соціально відповідального бізнесу. Їх надають медикам, представникам поліції, комунальних служб, рятувальникам.
А волонтери Єдиного координаційного центру зібрали понад 27 тисяч продуктових наборів, 25 тисяч з яких вже передано соціально вразливим киянам – багатодітним родинам, одиноким літнім людям тощо. Зібрали і 3 тисячі пасок, які передають цим людям нині – до свят. З них 1 тисячу – до інтернатних закладів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»