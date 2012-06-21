Уряд Франції вирішив, що на заміських трасах потрібно рухатись не швидше, ніж
Нинішня максимальна швидкість на заміських дорогах Франції у
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Втім, у деяких державах їздять ще повільніше – максимум
Причина – збільшення смертності внаслідок ДТП на французьких дорогах. Сьогодні на дорогах цієї країни гине близько 4 тисяч людей на рік, половина з них – на заміських шляхах. А це вже значно більше, аніж у інших розвинутих країнах Західної Європи. Влада Франції вважає, що обмеження швидкості зможе зберегти 400 життів на рік.
У Швеції, наприклад, найнижчий ліміт швидкості у Європі. І, як наслідок – найнижча смертність від дорожніх пригод.