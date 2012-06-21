З ініціативи Запорізької облдержадміністрації й за технічної підтримки місцевого медуніверситету щочетверга на базі медійного центру обласного медичного центру репродукції людини проводять навчальні семінари для акушерів, гінекологів, лікарів загальної практики — сімейної медицини краю.
Завдяки проекту Світового банку в області закуплено мультимедійне обладнання для центрів первинної медико-санітарної допомоги, що дає змогу залучити до семінарів не тільки лікарів із восьми центрів первинної медико-санітарної допомоги Запоріжжя та 28 центрів територіальних громад, а й центральних районних лікарень.
Головна мета зібрань — підвищення якості й доступності акушерсько-гінекологічної допомоги, якої досягають на підставі щотижневого оперативного аналізу роботи акушерсько-гінекологічної служби та стану взаємодії первинної та вторинної ланок надання медичної допомоги вагітним. На онлайн-нарадах відбувається дистанційне консультування фахівців щодо тактики ведення й визначення маршруту вагітних з важкою патологією та гінекологічних хворих, деяких недужих за потребою. Провідні фахівці профільних кафедр медуніверситету та медакадемії післядипломної освіти, позаштатні фахівці департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації читають лекції з актуальних питань акушерства, гінекології, репродуктології та генетики. Завдяки організації такого заходу в акушерів-гінекологів і сімейних лікарів усіх районів і міст області з’явилася змога не тільки безперервно навчатися й підвищувати кваліфікацію, а й поліпшувати якість лікувально-діагностичного процесу та консультативної допомоги.