Україна вже давно стала другою Батьківщиною для багатьох народів. Тільки в Запорізькій області проживають 130 національностей, зареєстровано також близько 95 громадських об’єднань національних меншин. З огляду на це гарантії захисту прав усіх етнічних спільнот, збереження і розвиток їх національної самобутності є основною умовою утвердження миру і злагоди в українському суспільстві.
Тож при голові Запорізької ОДА активно працює координаційна рада громадських об’єднань національних меншин, до якої увійшли представники 28 національно-культурних товариств. Торік також надано та освоєно 310 тисяч гривень на заходи програми підтримки розвитку культур нацменшин. Ці кошти були спрямовані на масові культурно-мистецькі заходи, такі як презентація «Національного подвір’я» під час Всеукраїнського козацького фестивалю «Покрова на Хортиці», з нагоди Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України, проведення днів культури нацменшин, що проживають на території області. Визначними подіями для області було відзначення 155-річчя переселення болгар до Таврії у містах Запоріжжя й Мелітополь, Приморському і Приазовському районах (за участю офіційної делегації з Болгарії) та відкриття польсько-українського центру в Запоріжжі.
— У Запорізькій області мирно проживають усі нації та народи, споріднені спільністю історичної долі, багатовіковими взаєминами в релігійному, культурному, господарському, суспільно-політичному житті, — зазначив директор департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької ОДА Владислав Мороко. — Наш край з різноманітною суспільною структурою, в якій широкий спектр етнічних, релігійних та культурних ідентичностей розвивався протягом багатьох століть. Таке розмаїття збагачує регіон, але є значним викликом, оскільки в умовах гібридної війни існує ризик виникнення конфліктів у сфері міжетнічних і міжконфесійних відносин, радикалізації та проявів екстремізму в діяльності окремих об’єднань національних меншин та релігійних громад.