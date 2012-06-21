Одразу два села Веселівського району Запорізької області отримали газ. Газорозподільні пункти з’явилися в селах Менчикури та Чкалове. Як зазначив під час робочої поїздки до Веселівського району, що збігалася з церемоніями відкриття пунктів, голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль, поява блакитного палива — це дуже гарний результат командної роботи.
Голова Веселівської райдержадміністрації Іван Мігуля в селі Менчикури повідомив, що загальна сума проекту «Міжселищний газопровід високого тиску II категорії» становила майже 6,2 мільйона гривень, з них майже 5 мільйонів надійшли з держбюджету, Менчикурівська сільрада надала понад 1,2 мільйона. За даними виконавчого директора ТОВ «Газфаєр Інвест» Олександра Іванова, загальна протяжність міжселищного газопроводу становить 10,69 кілометра. До мережі газопостачання підключено 82 домоволодіння.
Посадовці в селі Чкалове під час відкриття газорозподільного пункту наголошували, що це підсумки роботи всіх гілок влади, державницька позиція всіх учасників процесу допомогла людям, а це головне.
За словами голови Веселівської райради Віктора Масалова, загальна протяжність цього міжселищного газопроводу — 8,2 кілометра, до мережі газопостачання підключено 32 домоволодіння. Загальна вартість проекту «Підвідний газопровід до с. Чкалове Веселівського району Запорізької області» сягає майже 5 мільйонів гривень, зокрема кошти держбюджету — 4 мільйони, сільського бюджету Чкаловської сільради — мільйон.
— Гуртування людей заради розвитку своєї території — позитивний приклад децентралізації та створення об’єднаних територіальних громад, — підкреслив Костянтин Бриль.