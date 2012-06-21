Нині в Запорізькій області функціонує 519 дошкільних навчальних закладів, де навчається 57 736 вихованців. Нещодавно в Запорізькому педагогічному коледжі відбувся обласний «День дошкілля – 2017» для працівників, які опікуються цією ланкою освіти. У заході взяли участь фахівці-теоретики, методисти методкабінетів та об’єднаних територіальних громад, учасники обласних конкурсів, працівники дошкільних навчальних закладів, у тому числі голови місцевих осередків Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти». Його учасників привітала директор профільного департаменту Запорізької ОДА Тетяна Озерова.
— У процесі реформування системи освіти дошкільна ланка набуває особливого значення, — зазначила вона. — Головна мета — стовідсотково охопити дітей дошкільною освітою, щоб вони всебічно розвивалися як повноцінні члени суспільства.
Присутні обговорили також питання освіти дорослих як виклик сучасності та складову реформ у системі української освіти, презентували основні напрями розвитку дошкільної освіти у 2017–2018 навчальному році та післядипломної освіти на наступний рік. Відтак відбулося нагородження учасників та переможців всеукраїнських та обласних заходів.