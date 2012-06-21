У ста школах нашої країни у пілотному режимі впроваджується новий державний стандарт початкової освіти «Нової української школи». У Запорізькій області в рамках експерименту цей проект наразі діє в чотирьох закладах. За даними департаменту освіти і науки облдержадміністрації, з 1 вересня 2017 проект упроваджено в Запорізькійшколі №91, школі «Інтелект» селища Кушугум Запорізького району, також по два класи у Бердянську та Дніпрорудному.
Освітяни Запорізької області впевнені, що за старими программами дітям важко та нецікаво вчитися. У пілотних закладах відпрацьовуються державні стандарти, головна відмінність яких –отримання знань дітьми не тільки заради самих знань, а орієнтовані на їх необхідність у реальному житті. Запроваджують таким чином компетентісний підхід до навчання. Якщо цього навчального року за новими стандартами навчається вісімпочаткових класів, то з вересня 2018 року на нову форму навчання перейдуть усі учні та вчителі перших класів. Школи будуть осучаснені, у вчителів буде новий підхід до викладання предметів. Та головне – діти з радістю будуть йти до школи та цікаво розпочинати навчання.
ДОВІДКА «УК»
Концепція «Нова українська школа» пройшла широке громадське обговорення, до якого долучилися представники всіх зацікавлених сторін: освітяни, батьки, експерти, роботодавці, представники професійних спільнот, громадські діячі, представники ОТГ тощо. Вона також ухвалена Колегією МОН.